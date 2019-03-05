傘兵秦良丰復原狀況良好 將轉院高雄以利復健

（中央社記者游凱翔台北5日電）傘兵秦良丰去年5月執行反空降操演時自高空墜地受重傷，但奇蹟存活。軍方人士今天表示，歷經10個月的治療，今天上午將從台北三總轉院至高雄三總，以方便後續復健，同時也晉升為下士。

陸軍航空特戰指揮部去年5月在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，當時26歲上兵秦良丰搭乘C-130運輸機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足直接落地，原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨穩定，8月時從加護轉一般病房。

期間，總統蔡英文、國防部長嚴德發也曾前往探視，適年823南台灣水患，國軍投入救援時，秦良丰甚至還在鏡頭前豎起大拇指，除了替國軍加油，也替自己打氣。

影片來源：總統府提供

軍方人士表示，歷經10個月的治療後，秦良丰的病情已好轉，由於秦良丰居住在南部，儘管軍方補助秦良丰家人高雄、台北來回高鐵費用，但仍舟車勞頓，經台北三總醫師評估後，認為秦良丰復原狀況良好，因此上午將從台北三總轉院至高雄三總，以方便後續治療與復健。

軍方人士也說，去年秦良丰受傷時的階級仍是上兵，但因秦良丰是執行任務負傷，且參與任務過程積極、認真負責，加上有下士缺，因此已在去年底晉升為下士，至於是否能夠在近日返回部隊，甚至跳傘，仍待由專業的醫師團隊評估。

秦良丰的父親秦天人昨天晚間也在個人臉書表示，就要結束在台北的日子轉回高雄進行後續復健治療，他知道未來的復健路還很漫長，但起碼是一個好的象徵。

秦天人說，感謝老天爺把秦良丰又送回來給我，更要感謝三軍總醫院院長蔡建松和陳元皓主任所率領醫療團隊，讓良丰一關一關的突破，更要感謝蔡總統、嚴德發、軍醫局長陳建同、航特部及特指部的特戰弟兄們一路陪伴，讓他看到了什麼是特戰弟兄的情誼。（編輯：趙蔚蘭）1080305