傘兵秦良丰將從三總轉院 秦父臉書貼文致謝

（中央社記者蘇木春、張茗喧台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰去年因跳傘意外墜地，經7個月搶救，秦良丰的父親今天在臉書PO文，兒子將轉回高雄復健，復健路漫長，但是一個好的象徵。三軍總醫院醫師則為他出院感到開心。

航空特戰指揮部特戰三營去年5月17日，在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足直接落地，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回。

秦良丰在台中童綜合醫院治療40天後，再轉送台北三軍總醫院治療，三總由超過10名醫護組成的跨科醫療團隊接手全力照顧。

秦良丰的父親秦天人今天在臉書（Facebook）貼文透露，秦良丰就要結束在台北的日子，準備轉回高雄作後續的復健，未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵。

秦天人在文中提到，前陣子有記者問他，兒子發生意外這些日子以來的心情，他只有「感恩」兩個字，有人說良丰是個奇蹟「要感謝老天爺把良丰又送回來給我」。

他也向台中童綜合醫院、三軍總醫院院長蔡建松所率領的醫療團隊，讓良丰一關一關的突破，他更要感謝總統蔡英文、國防部長嚴德發、軍醫局長陳建同，與航特部及特指部的特戰弟兄們一路上陪伴，讓他看到了什麼是特戰弟兄的情誼。

曾收治秦良丰的童綜合醫院副院長吳肇鑫，得知消息也在臉書貼文表示， 9個多月前秦良丰在眾目睽睽之下從空中摔下來，人生從絕望的谷底，步履蹣跚地「走」到今天。

吳肇鑫提到，他認識良丰9個月了，不得不說即使在急診室工作這麼久，真的超級喜歡秦良丰的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來開始期待今年5月，良丰計劃再「走回來」台中，他的人生應該可以再重新的「起步」，大家一起來幫他加油。

三軍總醫院神經外科部主任陳元皓今天表示，這段時間相處下來，認為秦良丰個性很樂觀，也為他出院感到開心。（編輯：陳俊碩）1080305