派對染笑氣上癮連吸3月 少女神經退化無力行走

根據林口長庚醫院統計，2012年到2018年共收治9名因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損的病例，長庚醫院兒少保護中心醫師周正哲（圖）5日指出，這9名患者都有肢體無力症狀，另有8成病患感覺異常及麻木、2成病患有排便困難及尿失禁症狀。（長庚醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年3月5日

（中央社記者張茗喧台北5日電）一名17歲少女日前在朋友派對中接觸到笑氣，一試上癮天天吸食，3個多月後下肢無力，原以為是車禍後遺症，經醫師旁敲側擊才得知因笑氣導致脊髓神經受損退化，已無法正常行走。

林口長庚兒童神經內科醫師林光麟今天在記者會中表示，「笑氣」就是一氧化二氮或氧化亞氮（N2O），是一種無色氣體，1799年被發現有麻醉作用，早期用於牙科手術以減輕病人疼痛，後來成為醫療合法使用的吸入性麻醉劑；由於吸入這種氣體會讓人情緒興奮，因此又被稱為笑氣。

林光麟說，長期使用笑氣會抑制活性維生素B12生成，影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常，甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，還可能出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者還可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。

他表示，目前法律上將笑氣分為醫療用及工業用兩種，但成分完全一樣造成管理困難，民眾很容易取得，甚至拿到聚會場合濫用當作助興劑。

根據林口長庚醫院統計，2012年到2018年共收治9名因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損的病例，年齡介於14歲至19歲，其中有8女、1男，都是在娛樂場所或朋友聚會染上「笑氣癮」，一吸就是6至12個月。

長庚醫院兒少保護中心醫師周正哲指出，這9名患者都有肢體無力症狀，另有8成病患感覺異常及麻木、2成病患有排便困難及尿失禁症狀，經診斷後確定是因吸食笑氣導致脊髓神經退化受損，以高劑量維他命B12治療才慢慢恢復肌力，但仍有一半的患者留下感覺異常的後遺症。

長庚醫院兒少保護中心醫師葉國偉表示，衛生福利部雖於2010年起將笑氣列為「醫用氣體」藥品管理，醫療用笑氣也已明訂為處方藥，但工業用笑氣並未納入管制藥品或毒品管理，因此民眾仍可輕易取得，網路上也可輕易搜尋到廣告網頁，亂象頻生令人憂心。

葉國偉呼籲，學校及家長若發現青少年有不明原因的肢體無力，應注意其日常活動場所，關心是否有吸食笑氣，一旦發現應盡早就醫，以免傷害青少年身心。（編輯：卞金峰）1080305