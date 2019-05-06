高雄水情轉正常 水利署：9月前水情審慎樂觀

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部水利署表示，決定自今天起將高雄地區水情燈號調整為水情正常，調整後全台各地區水情均為正常。另外，台灣即將進入豐水期，水利署預估9月前水情樂觀。

台灣5月進入梅雨季，首波梅雨鋒面已在1日報到，根據中央氣象局預報，未來一週台灣天氣仍不穩定，又有梅雨鋒面影響，各地都應防局部大雨。

水利署發言人王藝峰表示，高屏溪攔河堰昨天平均流量達每秒100立方公尺，今天也達到每秒80立方公尺，因此，經濟部決定高雄地區水情燈號由水情稍緊的綠燈調整為水情正常的藍燈，全台水情均為正常。

他說，目前新竹、苗栗水情正常，新竹寶一、寶二水庫均為滿庫。根據氣象局預報資料顯示，預估未來3個月雨量正常，加上進入梅雨期後，將持續有降雨機會，預估到6月底前，民生、產業能穩定供水，以及一期稻作順利完成供灌。

王藝峰表示，每年5到10月是台灣的豐水期，若降水正常，預估到9月底前水情審慎樂觀。

水利署強調，為了因應強降雨可能帶來濁度升高影響供水，已請各單位整備及應變待命；另外，因應汛期到來，水利署也完成各項防汛減災應變，提前準備。（編輯：張均懋）1080506