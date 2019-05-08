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梅雨季報到 使用除濕機應注意三不二要

最新更新：2019/05/08 14:51

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）梅雨季報到，不少民眾會拿出除濕機改善室內濕度。台電電力粉絲團提醒民眾使用除濕機時，應注意「三不二要」，也可以到標檢局官網，檢查除濕機是否是「召回檢修」型號。

根據內政部消防署統計，2018年共發生2萬7922起火災事故，造成火災因素前3名分別為遺留火種、爐火烹飪、電器。隨著梅雨季報到，不少民眾會拿出除濕機調節室內空氣濕度。不過，先前傳出多起除濕機自燃事故，民眾使用除濕機時不可不慎。

對此，台電電力粉絲團貼文提出「三不二要」，電力粉絲團指出，民眾不要將衣物直接蓋覆在除濕機上，應該保持距離，也不要在除濕機上方吊掛衣物，以免落下遮住進出氣口。另外，民眾也不要在睡覺或無人在家時使用除濕機。

電力粉絲團提醒，民眾應該要定期清理濾網，以免進風口的風量不足，讓零件在高溫環境下運轉，而造成危險。民眾使用時要與周圍保留適當的通風空間。

另外，經濟部標檢局也公告除濕機回收及召回訊息，民眾可以至官網查詢（https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65），若家中除濕機廠牌、型號及產製期間為公告所提者，民眾應立即停止使用，並聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板。（編輯：黃國倫）1080508

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