本土首例 男染嚴重大腸桿菌感染症腹瀉20天

（中央社記者陳偉婷台北9日電）一名男大生發燒、嘔吐、全身痠痛，狂拉肚子20多天，就醫驗出諾羅病毒和大腸桿菌O104，為本土首例腸道出血性大腸桿菌感染症，目前感染源不明。

疾病管制署副署長莊人祥今天表示，食品藥物管理署日前宣布，台灣家福股份有限公司自主回收法國家福（股）公司產製疑受大腸桿菌O26污染的「家福SAINT FELICIEN牛起司」。在法國，已有13名孩童因食用2種廠牌的牛起司，感染溶血性尿毒症候群。

莊人祥說，今年4月台灣出現本土首例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，是一名20餘歲男大生。他在發病前幾天和女友在夜市、商店外食，結果後來發燒、腹瀉、全身痠痛，甚至狂拉肚子20餘天。經過中部衛生局檢驗發現，男大生跟女友都驗出諾羅病毒，但僅男大生另感染了大腸桿菌O104。

腸道出血性大腸桿菌感染症為食因性傳染病，致病原為大腸桿菌，人可經由接觸受感染的動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。

莊人祥說，腸道出血性大腸桿菌感染症潛伏期約2至8天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，成人會有腎衰竭、血栓性血小板減少性紫斑症，小孩則有溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或造成死亡。

大腸桿菌血清型約100多種，病原所產生的志賀毒素是導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因。

產志賀毒素性大腸桿菌主要為大腸桿菌O157：H7或O157：N，另其他血清型的大腸桿菌如O26：H11, O111：H8, O104：H21等也可能造成相同症狀的疾病，近期國際也發生O103型產志賀毒素性大腸桿菌相關疫情。

腸道出血性大腸桿菌感染症在民國88年納入法定傳染病，現為第二類傳染病。根據疾管署統計，迄今共通報確診2例，首例為90年8月確診的外籍男童，經調查感染源不排除可能於僑居地感染。另一例即為今年的男大生，感染源還不明朗，但已知與家樂福牛起司無關。

莊人祥表示，民眾如已購買法國產製疑受大腸桿菌污染的牛起司且還沒吃完，應停止食用；已食用者若發生身體不適，應儘速就醫。

前往法國旅遊或商務活動，要注意飲食及飲水安全，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁。用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂徹底洗手，降低感染風險。返國後如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。（編輯：陳惠珍）1080509