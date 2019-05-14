一次性醫材重複用 衛福部擬有條件開放

一次性高價自費醫療耗材重新消毒再用近日引議論，衛福部醫事司長石崇良14日表示，經學者專家及各界代表開會討論取得共識，擬以安全性、效能及病人可負擔性為原則，有條件開放申請使用。中央社記者陳偉婷攝 108年5月14日

（中央社記者陳偉婷台北14日電）醫事司長石崇良今天說，專家有共識，在安全、效能、可負擔性原則下，有條件開放仿單一次性使用而再次使用的醫材，但醫院要有內控機制，也有外部稽核，且應資訊透明讓病人選擇。

一次性高價自費醫療耗材重新消毒再用近日引起爭議。如用於內視鏡手術的雙極電外科器械，自費約新台幣近3萬元，但在健保署醫材比價網發現，有32家醫院定價低於2.5萬元，其中8家醫院低於8000元，台大醫院僅需6875元。

有醫師指出，高價醫材消毒再使用是要幫病人省錢。也有專家認為，此事關鍵在有沒有讓病人知情並選擇。也有感控專家指出，這種作法可能有感染風險。

為了凝聚共識，衛生福利部下午邀集各領域專家學者，包含相關醫學會、感控專家、各級醫院代表、消費者代表等開會，會議討論超過2小時，並做出4點共識。

衛福部醫事司長石崇良會後對媒體說明時表示，針對仿單上一次性使用的醫療耗材，審視國際資料發現，僅法國完全禁止重複消毒使用，但這項禁止令也屢遭該國醫學會的挑戰。其他歐盟地區沒有明確規範，西班牙、德國、日本、美國都有重消再使用的作法。

石崇良說，會中專家有共識，希望台灣訂出醫材仿單外的使用原則，除植入體內的醫材（如支架、心臟節律器）絕對不能重複使用外，其他醫材（如自動縫合器、雙極電燒刀）可考量安全性、效能及病人可負擔性，做有限度的開放。

石崇良解釋，病人的可負擔性是重要的考量，新興自費醫材都標榜可縮短手術時間、傷口較小、減少併發症等，如果價格非常高昂，會剝奪經濟較弱勢者的權利。在考量重新消毒後的安全性，且確保效能不受影響下，應讓病人都有機會使用高價醫材。

衛福部近期將開放各醫學會提出符合安全性、效能性、可負擔性的一次性醫材重複使用申請，再由衛福部專業委員會審查，未來會「正面表列」可重複使用的一次性醫材。最快3個月後就會公告可使用項目，屆時醫院或醫師若又違規使用，就要依法開罰。

石崇良也表示，即使有限度允許再次使用，仍有2道把關程序，首先醫院要有內控機制，必須考量醫材用量和消毒處理的安全性，也必須建立外部的稽核機制。

專家會議也有共識，訂定使用原則是要讓民眾受益，必須確保病人權益。石崇良說，未來使用相關醫材必須資訊透明，使用前必須充分告知病人，給予選擇的機會，對於新品和再消毒使用的醫材要訂出不同的收費。（編輯：陳惠珍）1080514