豪雨襲北台 新竹縣市一級淹水警戒

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）中央氣象局發布新竹以北及東北部地區豪雨特報，經濟部水利署指出，已針對新竹、桃園發布一級及二級淹水警戒，並與各地方政府成立應變小組，以利掌握水情與災情。

中央氣象局指出，今天中午前旺盛對流移入北部及東北部，目前發布新竹以北及東北部地區豪雨特報。其中，桃園及新竹局部地區已達豪雨標準，苗栗以南及花東受西南風影響，有局部陣雨或雷雨。

水利署發言人王藝峰表示，這次最大降雨主地區為新竹縣，最大24小時累積雨量為新竹縣新豐鄉達328毫米，最近3小時累積最大雨量同為新竹縣新豐鄉達201毫米。

王藝峰說，水利署已發布淹水警戒資訊，新竹縣、市為一級警戒，桃園市為二級警戒。共30處低漥地區發生積水、淹水，桃園市發生8件，新竹縣2件，新竹市20件，退水情形陸續查證中。

水利署指出，水利署已經在今天上午11時提升為二級應變小組，以掌握水情與災情狀況。水利署第二河川局也與桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣政府成立應變小組，啟動應變機制因應。

水利署提醒民眾可透過水利署水情App、防災資訊服務網（http://fhy2.wra.gov.tw）等即時掌握資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。（編輯：張良知）1080517