麻醉事故補償 衛福部擬修法引入醫療責任險

（中央社記者陳偉婷台北19日電）台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡今天說，醫療糾紛案有4成與手術麻醉相關，建議麻醉事故補償立法，讓病家獲救濟。醫事司官員說，不排除立法，也可修醫療法，引入醫療責任險因應。

台灣麻醉醫學會全國「麻是會議」上午舉行，中國醫藥大學附設醫院麻醉部主任陳坤堡表示，麻醉團隊不單是施行麻醉，也是病人重要的守護者，現行許多非手術的檢查、治療都需要麻醉協助完成，更凸顯麻醉是促進醫療品質和建構病人安全重要的一環。

不過，陳坤堡表示，現行制度還有許多努力的空間，且根據統計，醫療糾紛案中，有約4成與手術麻醉相關，為了讓生死兩相安，要讓病人及家屬在遭遇手術麻醉任何非預期狀況發生後，能得到及時的撫慰和救濟，有推動麻醉事故救濟條例必要。

衛生福利部醫事司簡任技正呂念慈上午在會議休息時間受訪時表示，台灣在過去幾年也曾試辦手術及麻醉事故爭議事件計畫，但通常會需要全身麻醉者都是本身疾病狀況比較嚴重，當病人死亡，很難區分究竟是病人本身狀況、疾病、藥物或麻醉師的醫療疏失導致。

呂念慈說，從過去試辦經驗，也僅有1例申請案，但最終也認定跟麻醉無關，而是病人本身年事已高，手術本來就有相當風險。

至於是否推動麻醉事故補償立法，呂念慈說，未來不排除有相關立法，但必須先將模糊因素加以釐清，否則也難推動。現行衛福部修訂醫療法，要求醫療機構必須為受僱醫師投保醫療責任險，如果發生糾紛案件，有類似商業保險機制可協助分擔補償，就比較不會有認定因果關係的困難，但修法還有待立法院通過。

此外，因麻醉管理是具風險的醫療行為，尤其是發生惡性高熱，若沒及時處理，病人性命堪憂。陳坤堡說，現行若在診所發生病人惡性高熱事件，醫師必須自行聯絡醫院，借出解藥dantrolene（單挫林），還要派人去拿藥，缺乏緊急應變制度。

陳坤堡建議，政府可利用衛福部立醫院成立緊急救助網絡，讓資源可以迅速協調、調派，也可降低病人喪命風險。（編輯：管中維）1080519