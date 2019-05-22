收集卵片釋放平腹小蜂 盼有效防治荔枝樁象

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣議會今天開定期會，針對議員質詢如何防治荔枝樁象議題，縣府農業處長陳炳森答詢說，今年增加收集卵片與釋放平腹小蜂兩項措施，希望達到有效防治目標。

彰化縣議會第19屆第一次定期會今天進行縣政質詢，中國國民黨籍彰化縣議員陳玉姬、張錦昆等人，都質詢農業處有關防治荔枝樁象的議題。

陳玉姬質詢說，彰化縣八卦山脈種植大量荔枝和龍眼，卻吸引大量荔枝樁象在八卦山脈繁植，對民眾生活造成困擾，農業處有何具體防治措施，她要求農業處要落實防治計畫。

張錦昆質詢指出，農業處提供獎金鼓勵民眾收集卵片的方法，無法長久解決荔枝樁象問題。

彰化縣府農業處長陳炳森表示，今年防治荔枝樁象增加兩個方法，一是由民眾收集卵片，降低明年成蟲數量，另一方法是藉由釋放平腹小蜂，讓平腹小蜂消滅荔枝樁象幼蟲。

陳炳森說，彰化縣目前已收集卵片11萬9000多片，由於荔枝樁象不只會在葉片上產卵，也會在花穗、布料和紗網上產卵，只要每件含10到14顆卵，縣府就會收購，且自5月1日起每件獎勵金額從新台幣3元提高到5元。

陳炳森指彰化縣釋放平腹小蜂數量是全國最多，農業處在農藥方面也有補助，讓農民在釋放平腹小蜂後噴灑化學藥劑，每公頃補助新台幣2000元，希望這些措施能有效防治荔枝樁象。（編輯：翁翠萍）1080522