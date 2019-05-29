高市出現全國第2例本土登革熱 加強噴藥防疫

高雄市29日出現今年全國第2例本土登革熱確定病例，衛生局防疫人員出動對居住地、工作地及周邊社區民眾擴大疫調及採檢，並加強噴藥防疫。（衛生局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年5月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）高雄市今天出現今年全國第2例本土登革熱確定病例，個案居住三民區鼎金里，衛生局防疫人員出動對居住地、工作地及周邊社區民眾擴大疫調及採檢，並加強噴藥防疫。

高雄市政府衛生局表示，個案為50多歲男性，在居住地鼎中路及金鼎路口從事攤販生意；當地人流移動相當頻繁，個案潛伏期活動地除住家與工作地點外，偶爾前往金獅湖市場購物。

個案經疫調發現無特殊病史，過去未曾罹患過登革熱，於27日開始陸續出現肌肉和關節痛，今天到三民區某診所就醫並通報疑似登革熱，其登革熱NS1快篩檢驗結果為陽性，疾病管制署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、血清病毒型別為第4型。

防疫人員也查出同住接觸者2人，快篩結果為陰性，皆無疑似症狀，為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，針對個案居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢，初步疫調尚未發現發燒等具登革熱疑似症狀的社區民眾。

高雄市登革熱確診病例共25例，其中2例為本土病例、23例為境外移入病例。首例的高雄市前鎮區登革熱本土確診疫情已於3月4日解除疫情警戒，這次第2例本土登革熱病例防疫人員除擴大噴藥，並調查當地社區病媒蚊密度，查獲住戶門前堆積的水桶及桶蓋等多處積水處已孳生病媒蚊幼蟲，現場已清除，且開立舉發單，顯示社區環境自主管理狀況不佳。（編輯：黃世雅）1080529