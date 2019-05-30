松本清6/5開西門旗艦店 積極尋覓下個展店地點

（中央社記者劉麗榮台北30日電）日本連鎖藥妝松本清去年來台展店創下首週銷售百萬佳績，瞄準台灣市場，今年6月5日選在西門町開首間旗艦店；松本清透露未來展店計畫，包括台北松江商圈、中南部等都在評估範圍。

松本清（Matsumoto Kiyoshi）西門町旗艦店開幕在即，不過傳出松本清加碼逾6成、以新台幣60萬元租金，搶下鄰近行天宮、松江路上1間老字號體育用品店轉角店面，作為下個展店的場址。

對此，台灣松本清公司行銷部公關經理馮鈺婷受訪表示，展店計畫都有在評估，目前還不確定下1間店會在哪。她說，日本團隊來台評估店址，條件非常嚴格，除了北部之外，中部、南部也納入評估。

會選在西門町開旗艦店，松本清認為，這是台北的流行指標，也是年輕人聚集度最高的地方，像日本原宿一樣，此外，西門町也是觀光客來台必訪景點之一，包括來自中國、星、馬、港澳的旅客。

同樣地，行天宮也是頗具指標的觀光景點，是否有可能在此展店，馮鈺婷說，其實也不能說是行天宮，而是松江商圈，從松江路到南京東路這一帶，松本清都在評估。

她分析，松江商圈有不少商務飯店、商辦大樓，南京東路有銀行、旅行社等，其實整條松江路都在評估範圍。商務客來自東南亞、日、韓，商圈後面的住宅區則有台灣消費者，其實都很符合展店的評估範圍。

至於媒體所說的加房租搶店面，馮鈺婷表示，不知道訊息從哪裡來，可能是既有房東跟房客之間的問題，而松本清都不認識他們，無法進一步回應。

松本清藥妝是日本高人氣且歷史悠久的藥妝連鎖店。1932年創立於千葉縣松戶市，歷經86年，在日本全國門市成長快速，至今已超越1600家，目前的海外據點除了泰國外，就是台灣。

松本清去年10月來台首店設在東區，開幕第1週創下百萬業績，同年11月在誠品生活南西百貨開第2間店。今年6月5日即將開幕的西門町旗艦店，是整棟3層樓建築，1、2樓是商場，3樓作為倉儲使用。

馮鈺婷說，前兩間店都發生商品補貨不及的情形，譬如誠品南西店發生松本清與日本花王合作獨家販售的眼罩大斷貨，因此，之後的展店計畫都會納入倉儲空間的考量。（編輯：李信寬）1080530