高市登革熱疫情 擴大金獅湖市場周邊6里警戒

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市登革熱疫情升溫，雖然確診個案居住地集中三民區鼎金和鼎西里，市府衛生局因應群聚疫情，擴大劃定鄰近的鼎強、鼎力、鼎中和鼎泰共6個里為警戒範圍。

高雄市本土登革熱今年累計12例，其中三民區鼎金里10例、鼎西里1例；另1例2月出現在前鎮區。前鎮區疫情已獲控制，三民區的登革熱疫情方興未艾，11例確診個案有6例活動史與金獅湖市場有地緣關係。

高雄市政府衛生局今天表示，金獅湖市場及周邊攤集場（尤以鼎新路一帶）因管理不善、環境不佳使得疫情透過人流擴散，市府防疫團隊規劃共7天擴大緊急防治工作；鼎金里有10例確診個案，周邊的鄰近里劃定為警戒範圍防疫，並於金獅湖市場警戒範圍內插設「登革熱警戒旗」，提醒民眾留意防蚊。

衛生局表示，這波疫情最後一例發病日為6月2日，鼎金里週邊區域將嚴密監控加強防治至7月3日。經疫調發現，11位確診個案中有6位具金獅湖市場的共同活動史，研判有極高地緣關係，且個案血清型別均為第4型病毒(經疾管署分析證實為2019年第4型登革熱印尼株)，確認為同波社區群聚事件。

經查三民區這次群聚疫情確診11例，平均隱藏期約1.82日，顯示基層診所通報警覺度，已為疫情設下第一個攔截網，得以在短時間內將登革熱第4型或有臨床症狀不典型的個案，透過登革熱整合式合約醫療院所執行登革熱NS1快篩檢驗，迅速發掘出正處於病毒血症期的確診個案，並立即啟動登革熱緊急防治工作。

衛生局提醒，第4型登革熱臨床症狀較不典型，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等不適症狀，盡速就醫，就醫時告知旅遊活動史。尤其近2週內曾至三民區「鼎」字里附近活動史，以利醫師早期診斷、通報及治療。(編輯:孫承武)1080604