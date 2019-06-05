首屆世界食安日端午節報到 4部會攜手表決心

（中央社記者張茗喧台北5日電）今年的6月7日不僅是端午節，更是聯合國大會訂出的首屆「世界食品安全日」，包括衛福部、環保署等多個部會今天聯手舉辦記者會，宣告守護從農場到餐桌食品安全的決心。

聯合國大會去年底將2019年訂為世界食安元年，並訂6月7日為「世界食品安全日」，衛生福利部食品藥物管理署今天和經濟部、教育部、行政院農業委員會及環境保護署共同舉辦記者會，強調從農場到餐桌守護食品安全的決心。

食藥署副署長林金富表示，台灣有2/3的食品是進口食品，響應世界食安元年，邊境將會逐步加強管理措施，例如針對高風險食品、節慶常見飲食等加強管控，近期也新增水產品及蛋品管裡，要求業者進口相關產品前，必須通過系統性查核。

林金富指出，隨時序入夏，食物中微生物的議題也將受到各界關注，食藥署會時刻提高警覺，加強檢驗、抽查團膳飲食，避免校園食物中毒事件發生。

行政院食安辦公室主任許輔表示，國內的食品安全是一條龍式管理，從農產品生產、進口到餐桌及廚餘，均由各部會執掌管理，台灣雖然跟進聯合國大會積極保障食品安全，但也不會一味複製他國作法，強調將針對國內常見食品加強稽查。

為提升食品安全管理，政府也在2016年6月推動「食安五環」政策，由各部會齊心為食安努力，例如環保署成立「毒物及化學物質局」，從源頭管控具食安風險疑慮毒性化學物質；農委會推動植物醫師制度，客製化輔導農友病蟲害管理、強化溯源管理等。

為了鼓勵民眾響應世界食安日，即日起至14日只要到衛福部、環保署、農委會、經濟部、教育部粉絲團參加「我響應．我號召」活動，就有機會獲得禮品。（編輯：張芷瑄）1080605