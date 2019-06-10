致災性梅雨報到 經部應變小組二級開設

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部水利署與中央氣象局今天會商研判，今天起連續3天將有連續降雨，為提前因應致災性梅雨，經濟部今晚8時二級開設水災應變小組。

今天清晨梅雨鋒面前西南風增強，鋒面雲系更靠近台灣，水利署與氣象局研判，這波梅雨將從今天持續至12日深夜，平地預估累積降雨400毫米、山區甚至高達700毫米，基於保障民眾安全，及相關積淹水災害預防，經濟部今晚8時二級開設水災應變小組。

水利署副署長王藝峰表示，由於這波鋒面降雨情形不穩定，中央氣象局將每3小時提供新氣象資訊，做為經濟部應變措施、層級提升或調整的參考。

王藝峰說明，目前中北部水庫蓄水率偏高，近2天已將石門水庫蓄水提前放流至中庄調整池，避免因濁度增加影響用水；南部水庫蓄水空間則較多，期待這波降雨可提高曾文、烏山頭、南化、牡丹等水庫蓄水率，對二期稻作及外島用水狀況預期都會有相當助益。

為防洪水宣洩不及，水利署已聯繫各地方政府，提前放空滯洪池，46座滯洪池已提前放空至呆水位，約可增加2160萬噸蓄洪空間。針對堤防尚未完工的地區，第五河川局並新購置防洪擋水板，增置防汛第2道防線，只要該地區發布豪雨特報或相關警報，就會立刻設置。

此外，中央今年補助雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣增購270台抽水機，已到位37台；水利署也配合氣象局豪雨特報，提前預布抽水機至低窪地區，防範可能的積淹水災情，王藝峰表示，全台大型移動式抽水機共有1180部，已預布1115台，並通知各地防汛團隊預先準備。

除提醒地方政府提前開設應變小組因應致災性梅雨鋒面、強化相關防災設施預布、及早疏散撤離及適時應變外，水利署也呼籲民眾注意相關警報，豪雨期間避免行經地下道，以免因視線不佳、地下道積淹水而危及安全。（編輯：趙蔚蘭）1080610