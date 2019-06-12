中國醫大研究 PM2.5濃度高易誘發氣喘

（中央社記者趙麗妍台中12日電）中國醫藥大學公共衛生學院院長黃彬芳領導團隊，追蹤研究台中地區18萬名新生兒，發現懷孕6至22周的胎兒及9至46周大的嬰兒若處在高汙染環境，誘發氣喘風險將提高。

黃彬芳團隊歷時4年，研究細懸浮微粒（PM2.5）危害人體的關鍵時期，他使用美國NASA衛星提供的資料，結合台灣氣候、地形等參數，推斷台中地區每天空氣中PM2.5的濃度，比對台灣監測站監測數據有高度吻合。

研究團隊分析2004年至2011年間，台中地區的新生兒，在受孕期間至出生後的健康情形，排除先天性疾病、遺傳等影響參數。

黃彬芳指出，追蹤18萬名新生兒，有3萬多名曾出現2次以上因氣喘就醫，再採用「非線性模式」分析，發現誘發氣喘的關鍵期在懷孕6至22周間的胎兒，以及出生後9至46周間的嬰兒，此時期正好與人體肺部發育的胚胎期、偽腺期及小管期吻合。

黃彬芳表示，胎兒時期因受母體保護，PM2.5濃度提高至93μg/m3時、增加誘發氣喘風險約4%；出生後，嬰兒若處PM2.5濃度25μg/m3以上環境，誘發氣喘風險提高1%至7%，若PM2.5濃度超過73μg/m3，誘發氣喘風險提高至50%。

此研究已發表於「過敏與臨床免疫學期刊」，黃彬芳指出，家長在PM2.5濃度高時，避免帶小孩外出，外出時戴上口罩。（編輯：李亨山）1080612