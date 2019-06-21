高雄登革熱疫情燒不完 婦疑逛市場買菜染病

（中央社記者張茗喧台北21日電）高雄再爆登革熱疫情，衛生福利部疾病管制署今天表示，新增的個案是家住三民區鼎西里的40多歲女性，每週會到登革熱熱區金獅湖市場逛街採買2至3次，疑因此遭感染。

疾管署今天公布這項消息，副署長莊人祥表示，個案19日出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、關節痛及後眼窩痛等症狀就醫，因症狀未改善於今天再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，檢驗確認感染登革病毒第四型。

莊人祥說，這名個案是家住三民區鼎西里的40多歲女性，近期無出國史，平時活動地以住家及工作地（三民區興德里）為主，但每週會到金獅湖市場逛街採買2至3次；目前個案住院中，同住者無疑似症狀，依個案發病日及活動史研判為三民區群聚的第二波第3例感染者，這次群聚感染共造成22人確診。

莊人祥指出，截至目前為止，第二波確診的3名感染者活動地均與金獅湖市場周邊具高度地緣相關性，顯示當地可能存在隱藏性孳生源，為防疫情傳播，疾管署與高雄市政府今天再次安排防疫人員前往金獅湖市場周邊執行第二輪強制戶內外孳生源查核、清除和化學防治等措施，預計明天針對鼎西里執行第二輪社區防治。

對於高雄市長韓國瑜近日拋出想將金獅湖水位提高，讓魚吃孑孓來降低疫情擴散的構想，莊人祥說，登革熱病媒蚊主要還是透過人工、積水容器孳生，提高水位的構想可邀集專家討論看看。

疾管署再次提醒，澈底清除孳生源才是預防登革熱最有效的方法，尤其氣象預報資料顯示，週末各地可能有局部降雨，民眾不可掉以輕心，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀病人，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。（編輯：管中維）1080621