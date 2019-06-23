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新聞專題
精神障礙者的困境
衛福部統計，截至2018年，全國領有身障手冊的慢性精神疾病患者約12.7萬人。戲劇「我們與惡的距離」反映了精神障礙者在社會面臨的困境；然而，電視劇反映的情節只是冰山一角，精障者如何與社會和諧共處，始終是個難解的習題。
精神障礙者的困境
新聞專題
精神障礙者的困境1/6

學者建議多方釋疑 居民訪機構促進了解

最新更新：2019/06/23 09:46

精神障礙者的困境專題6（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北23日電）台北市康復之家協會擬讓精神障礙者入住社區，遇到居民反彈，學者建議，進駐機構可向居民說明情形，居民也可到會所實地了解精障者的生活，進而達成雙贏。

台北市康復之友協會擬讓12名精障者入住洲美專案住宅，當地居民認為配套不足及未釐清產權歸屬而有疑慮，至今未能進駐，反映出精障者在社會面臨的困境。

政大社會工作研究所教授王增勇認為，早年都是把身心障礙者安置到機構，但在「去機構化」的過程中，身心障者與社區的衝突一直不斷，如1983年在楓橋新村設立兒童智能障礙者的庇護工場，反對的居民潑油漆、把大門上鎖等，就是血淋淋的例子。

又如1998年專門照顧精障者的一壽中心成立時，同樣遭到當地居民反對，衝突不斷，奇岩康復之家也面臨相同情形，王增勇說，面對精障者進入社區，抗爭從來就沒有少過。

王增勇表示，他同意也了解居民的不安心，認為進駐機構若能向在地民眾說明如何服務精障患者，並留下聯絡窗口，則一旦居民有疑問，就可聯繫諮詢。

其次，當地居民可至會所實地了解精障者的生活，「了解會所是什麼、精神社區復健是在做什麼、裡面的病友是什麼樣子」，王增勇說，透過了解與溝通，精障者或許可對社區有些回饋，例如協助送餐或打掃等，進而達成雙贏。

他舉例，新北市慈芳關懷中心與社區互動密切，甚至有一個二手商店，居民也會到商店消費，雙方關係良好，王增勇說，社區對精障者而言，是很重要的支持，任何人都有情緒低落、沮喪的時候，若沒有社交與人際，也會爆發。

台北市身心障礙者權益保障推動小組委員宋友正說，政府可與居民多溝通，並安排一些講座，由精神科醫師親自解說，讓居民了解何謂精神疾病，以及精障者的情形，才不會用恐懼與排斥的態度面對。

他說，市府也可安排人員隨時到社區走走看看，並提供一個暢通無阻的聯繫管道，讓居民安心。（編輯：李亨山/翁翠萍）1080623

地機族
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