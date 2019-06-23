登革熱防疫預算 陳時中：沒有顏色視疫情追加

（中央社記者程啟峰高雄23日電）高雄登革熱疫情延燒，市長韓國瑜怨中央因「顏色」卡高雄防疫預算，衛福部長陳時中今天說，防疫沒有顏色，中央跟地方還是要合作，不應有太多口水，會視疫情需求追加。

陳時中中午至高雄醫學大學附設醫院出席108年台灣醫學會春季學術演講會受訪時做以上表示。

韓國瑜昨晚在台中市造勢以最近他向中央爭取高雄登革熱防疫預算的感受，砲打中央因地方「顏色」不同，給的預算也不同。

陳時中反駁說，防疫預算隨疫情編列，今年預算是去年編的，去年登革熱疫情不嚴重因此預算編比較少，今年高雄登革熱疫情外在環境比較險峻，本土群聚病例一波又一波，往年9月高峰期還沒到，今年6月就已破20例，高雄暖冬也可能延後防疫戰線，加上東南亞疫情較往年嚴重，境外病例隨時可能會再進來，衛福部會視疫情隨時追加防疫預算，錢不是問題。

他指韓國瑜為登革熱防疫日前至行政院會要錢，他當週週日就特別進辦公室加班審高市府防疫預算申請案，隔幾天錢就撥給高市府，沒有卡高雄預算。防疫沒有顏色，中央跟地方還是要合作，不應有太多口水，錢不是問題，中央會視疫情需求追加。

至於韓國瑜祭出拉高金獅湖水位滅蚊新招，陳時中說，高市府常提出一些新的防疫想法，但不能悶頭做，還是要尊重專家意見，接部就班去做，防疫才能對症下藥。

陳時中並對高雄登革熱防疫團隊有信心，他指高雄登革熱防疫團隊多年來累積許多防疫經驗，滅蚊功夫越來越好，前幾年已走過上萬病例疫情最糟的時候，如今防疫應不致亂了手腳，只要對症下藥按部就班去做，沒有問題。

但陳時中擔心高雄連續3年登革熱疫情趨緩，恐怕令民眾防疫失去警覺而鬆懈，整個心理建設怎樣做宣導、提高民眾防疫配合度，是很基本、扎根的工作。（編輯：翁翠萍）1080623