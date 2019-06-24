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專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
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FUN暑假了 雲林觀光工廠推感知體驗

最新更新：2019/06/24 13:21
雲林縣政府24日上午邀集縣內9家觀光工廠，在縣府一樓大廳宣傳「雲林縣觀光工廠FUN暑假」活動，邀請民眾7月1日至8月31日來雲林旅遊，體驗在地特色。中央社記者葉子綱攝 108年6月24日
雲林縣政府24日上午邀集縣內9家觀光工廠，在縣府一樓大廳宣傳「雲林縣觀光工廠FUN暑假」活動，邀請民眾7月1日至8月31日來雲林旅遊，體驗在地特色。中央社記者葉子綱攝 108年6月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）FUN暑假了，雲林縣內9家觀光工廠推出感知體驗並有限定優惠，包括免門票、DIY買一送一、超值優惠價等，縣府今天表示，從山線、平原到沿海，來雲林就是要你好玩。

雲林縣政府上午邀集縣內9家觀光工廠，在縣府一樓大廳宣傳「雲林縣觀光工廠FUN暑假」活動，邀請遊客7月1日至8月31日來雲林享受FUN暑假優惠大放送，包括免門票、DIY買一送一、DIY贈好禮、滿額贈及產品超值優惠價等。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，9家觀光工廠有醬油、毛巾、酒廠、油廠、魚舖、農業文創、台灣鯛、蛋糕等業者，從雲林的山線、平原到沿海，加上景點旅遊，享受感性與知性之旅正是時候。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，雲林觀光工廠FUN暑假，適合親子、同學、朋友結伴遊，希望能吸引3萬人次來雲林旅遊，預期創造經濟效益新台幣300萬元，歡迎體驗在地特色、創意與故事。（編輯：翁翠萍）1080624

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