牙醫將過剩 擬修法國外學歷先過甄試才能考照

（中央社記者陳偉婷台北24日電）台灣牙醫即將人力過剩，衛福部今天宣布，將修法明訂西、中、牙醫等所有持國外學歷的畢業生一律要接受教育部學歷甄試，意即在台執業難度加高，有意到國外求學者應審慎評估。

衛生福利部在民國105年底發布「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，明定國外醫學系學歷採認的條件。不符合採認規定者，不論任何國家或地區，都不得參加台灣醫師考試。

根據現行規定，通過採認者，如屬美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區畢業學歷，則可參加考選部辦理的醫師考試，其他地區的學歷則須先參加教育部的學歷甄試，通過後才能參加醫師考試。

不過，考量國外畢業醫學生可能造成國內醫師人力過剩、且有醫療品質疑慮，衛福部擬再修法因應。

衛福部心理及口腔健康司今天發布新聞稿指出，107年中華牙醫學會調查結果顯示，台灣每萬人口有6.05名牙醫師，與美國、澳洲、加拿大、法國等已開發國家相近。

台灣每年已有約420名左右的畢業生投入牙科醫療市場，單就國內8所牙醫院系每年所培育的牙醫人力，足夠提供目前牙醫人力市場的需求。

心口司科長王鵬豪受訪時表示，考選部統計資料顯示，100至104年畢業年度牙醫師第二階段國考通過人數，分別為407、429、450、465及467人，通過人數逐年成長，然而國內牙醫學系招生人數在前述年度並未增加，可知所增加的人數應是國外畢業生。

統計也發現，持國外學歷國考一階應考通過人數逐年增加，105至107年分別為69人、60人、86人。

王鵬豪說，考量持國外牙醫學歷畢業生回國人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，且也要維持牙醫人力比及維護醫療品質，衛福部將修訂醫師法，對於西醫、中醫、牙醫所有持國外學歷的畢業生（含歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區），應一律接受教育部學歷甄試。

衛福部也將同時管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額，未來會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額。

雖然相關修法還需經立法院修正通過，但衛福部呼籲，今年暑假如有考量前往國外大學就讀牙醫學系的民眾，請務必審慎考慮評估。（編輯：管中維）1080624