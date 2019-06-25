防疫員避抗命揹幼兒出勤 高市指有輪班機制

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市登革熱防疫工作吃緊，民進黨高雄市議員陳慧文在臉書發文揭露一線防疫人員因一句「防疫勤務未到者視同抗命」而揹著幼兒出勤的照片，令人心酸。衛生局說，有輪班機制。

不過，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名揹著幼兒出勤的同事是三民區衛生所人員，主要是當天若有需要進入住家噴灑消毒藥水時，衛生所人員要配合針對不在戶開鎖。當時衛生所護理長認為揹著幼兒不適合工作，而請這一同仁在旁邊車上照顧孩子。

陳慧文在臉書發文指出，三民區6月初爆發登革熱群聚以來，確診病例一路攀升，三民區第一線防疫人員及衛生所人員配合疫情至今週週加班，人力很吃緊。

她說，當第一線防疫人員被要求加班，就要放下家中一切要事，以防疫為重，甚至有幼童的工作人員被通知加班，找不到人幫忙照顧，長官一句「防疫視同作戰，要求防疫沒有假期，防疫勤務未到者視同抗命」，就讓第一線防疫人員必須揹起家中幼童到現場加班。

她關切這名揹著幼兒出勤的防疫人員，也促市府關切第一線防疫人力是否充足、人員調配是否適當、是否有過勞問題等，也要求檢討防疫方法是否正確等，不要累死一群基層人員卻無法有效控制疫情。

潘炤穎受訪表示，這名出勤人員是在假日加班，因家中無人協助看顧小孩，才帶幼兒出勤。但衛生局有一套輪班機制，以三民區衛生所為例，有兩組人員可以支援排班。個案揹幼兒出勤應屬個人判斷情事。

潘炤穎說，公衛本來就有很多突發狀況，都照機制做人力調度。例如登革熱防疫，一星期調度出勤逾1000人次，以22、23日假日為例，每天含民政、衛生、環保及員警出勤約200人次。（編輯：翁翠萍）1080625