搶救恆春半島心臟病患 枋寮醫院設心導管室

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣地理狹長，尤其恆春半島等偏遠地區醫療資源嚴重不足，縣府爭取衛生福利部計畫，在枋寮醫院設心導管室，挹注醫生人力，讓枋寮醫院成為搶救恆春半島心臟病患的中繼站。

衛生局長李昭仁今天在記者會中指出，目前屏東有設置心導管室設備醫院，包括位於屏東市的寶建醫院、衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院，以及東港的輔英醫院、安泰醫院，其中24小時執行心導管手術的只有屏東基督教醫院和安泰醫院。

李昭仁說，以往東港以南地區，包括恆春半島的心肌梗塞患者搶救，最近能送達的醫院為輔英和安泰，縣府爭取衛福部醫學中心支援獎勵計畫，1年挹注新台幣2318萬元，補足枋寮醫院醫師人力（心臟內科專科醫師2名、神經外科專科醫師1名），醫師分別由台北萬芳、高雄義大及高醫3間醫院支援，讓枋寮醫院加入24小時執行心導管手術醫院行列，補足屏南醫療缺口。

李昭仁表示，恆春3間地區醫院的醫護人力一直無法補足，縣府蓋宿舍、提供護校生及畢業生助學金或獎勵金等，仍無法吸引醫生和護士長期留駐。枋寮醫院離恆春半島最近，7月1日起將24小時進行心導管手術，成為搶救恆春半島心臟病患的重要中繼站。

李昭仁指出，屏東縣去年底在12輛救護車上增設12導程心電圖系統，恆春半島6鄉鎮、每個鄉鎮1輛，其他6輛分布在屏北鄉鎮，讓救護人員在第一時間能進行心電圖檢查，並將資料立即傳輸到醫院，在黃金時間內搶救患者生命。

恆春基督教醫院院長陳志成表示，恆春地區招募醫護人員非常困難，許多醫護人員考慮生涯規劃、子女教育等問題，多數不願到恆春就業，目前恆春3間醫院的醫護人力短缺，而枋寮醫院設有24小時心導管手術，比到東港縮短約20至30分鐘車程，對恆春地區居民幫助很大。（編輯：張雅淨）1080625

屏東縣政府將在枋寮醫院設心導管室，挹注醫生人力，成為搶救恆春半島心臟病患的重要中繼站，25日舉行記者會，由消防人員示範搶救心肌梗塞病患。中央社記者郭芷瑄攝 108年6月25日