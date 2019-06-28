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高雄果菜市場周邊地毯式防疫 病媒蚊指數下降

最新更新：2019/06/28 11:44

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高市三民區登革熱群聚疫情延燒，安吉里接連出現兩名病例，緊鄰的高雄果菜市場攤商及人流眾多，疫情傳播風險大增，防疫團隊連日地毯式防疫有成，市長韓國瑜今天實地視察成效。

韓國瑜上午由高市府祕書長楊明州、衛生局長林立人、疾管處長潘炤穎及中國國民黨籍市議員黃柏霖等人陪同，視察安吉里清除孳生源成效。

韓國瑜在潘炤穎帶領下，從三民區堯山街與延慶街口出發，深入當地大街小巷並一一走訪附近攤商，還進入一處老公寓積水地下室視察防疫情形。

潘炤穎表示，現場50公尺內近期爆發兩例本土登革熱，由於現場緊鄰高雄果菜市場，攤商及人流眾多，且現場多為舊社區，增加防疫困難，但在防疫團隊連日努力下，病媒蚊指數已下降。

潘炤穎說，除加強清除當地孳生源外，當地水溝也有撒粗鹽、台塑並捐大批消毒水協助當地消毒，住戶地下室積水也加強抽水及投藥滅蚊。

韓國瑜仔細巡視當地並視察孳生源成效，連攤商的沙網、水桶等積水容器都不放過。

另外，中廣新聞網播出日前錄製的中廣論壇節目，韓國瑜在節目中暢談防疫登革熱甘苦，強調登革熱防疫應不分中央與地方、藍與綠。

高雄市本土登革熱病例今年累計27例，其中三民區24例，鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例，境外移入31例。（編輯：翁翠萍）1080628

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