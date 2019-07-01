推廣成人閱讀風氣 彰縣推出團體借書證

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化縣文化局開辦團體借書證，社區讀書會、學校等團體可以借閱書單上的圖書最多400冊，借期60天，希望藉由團體借書證推廣成人閱讀風氣，也提升學生的閱讀能力。

彰化縣文化局今天在彰化縣立圖書館，舉辦「2019彰化夏日繽紛好讀節」系列活動記者會，出席的貴賓則有彰化縣長王惠美、國立彰化高中校長王延煌以及彰化縣文化局長張雀芬等人。

王惠美致詞時說，文化局安排許多書籍，要讓大朋友與小朋友一起到圖書館來閱讀，在暑假增長智慧，今年也新增團體閱讀的服務，一次可以借閱400冊，文化局也開出適合中小學生閱讀的書單，增進中小學生的閱讀能力，擴展他們的視野。

張雀芬今天指出，為了推廣成人閱讀，鼓勵社區等成立讀書會，文化局推出團體借閱證，可以借閱文化局列出包含歷年磺溪文學獎得獎作品、作家作品集的書單，總計有4900多冊，一次可以400冊，借期60天，讓公私立高中以及社區等讀書會借閱，像是高中生也可以藉由這份書單提升自己的閱讀能力。

張雀芬指出，除了文學類的書籍外，她們也選出適合嬰幼兒閱讀的故事書、繪本等，相關書單以及申請借閱證的說明，民眾可以到彰化縣文化局的網站查詢。（編輯：陳俊碩）1080701