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限制使用塑膠吸管 北市環保局全面稽查

最新更新：2019/07/01 13:55

（中央社記者陳怡璇台北1日電）一次用塑膠吸管限制使用政策今天正式上路，台北市環保局優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，並進行全面稽查，第一次違規先勸導、再違規就要罰錢。

因應中央減塑政策，今天開始內用環境禁止使用一次性塑膠吸管，4類限制使用對象包含政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等。台北市環保局開始實施全面稽查。

台北市環保局資源循環管理科專門委員崔浩志指出，目前北市居於4大類限制使用對象者約有549家，今天起進行全面稽查，違反者依環保署規定，第一次將先施以勸導及限期改善，第2次及其後違反者，依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局已全面發函通知相關店家配合並舉辦4場法規說明會，確保業者能瞭解政策內容並執行，另外也發送了宣導單、圓貼及海報等，請店家一起在店內明顯處張貼，向市民宣導。

崔浩志指出，新制上路是為引導民眾改變習慣為主，優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，目前4大類限制使用對象將採取以口就杯或選用紙吸管、矽膠吸管或竹吸管等非塑膠材質吸管提供給消費者，也鼓勵民眾自備不鏽鋼吸管等，用實際行動減少一次性吸管的使用。（編輯：李亨山）1080701

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