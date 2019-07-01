央行推券幣線上特展 隔空與伏爾泰安徒生相會

（中央社記者潘姿羽台北1日電）炎炎夏日不想出門，不妨來場知識饗宴！央行券幣數位博物館推出「文明的推手」線上主題特展，涵蓋知名科學家、文學家、藝術家等共55張人物主題鈔券，其中部分鈔券已不再流通，十分罕見。

中央銀行2013年6月正式推出「中央銀行券幣數位博物館」（http://museum.cbc.gov.tw），除了介紹券幣的歷史發展及趣聞軼事，並以台灣近代券幣發行歷史為主軸，凸顯在地發展脈絡，於網站中展出各時期的券幣圖像，也建立了券幣數位典藏資料庫，以利各界研究參考。

央行發行局局長施遵驊表示，為了充實博物館內容，並增添趣味性、知識性及教育性，央行今天起，在網站的「虛擬展覽館」項下，推出「文明的推手」線上主題特展，挑選了共55張以人物為主題鈔券，區分為「科學家」、「文學家」及「藝術家」等3單元，作個別專題介紹。

科學家單元中，包含提出「天體運行論」的波蘭天文學家哥白尼、發現青黴素的蘇格蘭生物學家弗萊明，以及有「數學王子」美譽的德國數學家高斯等人；文學家則有英國最傑出的劇作家莎士比亞、「法蘭西思想之父」伏爾泰，以及丹麥知名童話作家安徒生等人。

藝術家則包括瑞典電影大師柏格曼、斯洛維尼亞現實主義傑出女畫家伊凡娜•柯碧卡，以及烏拉圭藝術家托雷斯•加西亞等。

以知名丹麥作家安徒生為例，多數人都聽過安徒生所寫的童話故事，但不見得知道，他的人像曾經印於丹麥的10克朗（kroner）鈔券，鈔券正面為安徒生的人像，背面則是丹麥設計師Ib Andersen的繪畫「菲英風光Fyn」。

施遵驊表示，這次展出的55張鈔券中，其中如印有安徒生、伏爾泰的鈔券，都已經不再流通，極為罕見，有興趣的民眾可線上觀賞世界各國鈔券的設計風格與特色，並從中瞭解先賢對人類文明發展的卓越貢獻。

施遵驊補充，這次展出的鈔券，全部都有獲得各國央行或是發行單位同意；券幣博物館上線至今，累計瀏覽人次超過50萬人次，央行未來會持續推出各類主題特展，達到寓教於樂的效果。（編輯：林孟汝）1080701