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嚴防豪雨釀災 水利署應變小組三級開設

最新更新：2019/07/03 11:24

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）受到低壓帶影響，經濟部水利署表示，為了防範大雨造成災害，水利署應變小組三級開設，也準備1180個移動抽水機隨時應變，全面戒備。

中央氣象局指出，受到低壓帶影響，南部及東南部整天為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會更明顯，其他地區上午前大致可以維持多雲，北部山區有局部豪雨發生機率。

氣象局也針對7縣市發出大雨特報或豪雨特報，豪雨特報地區為屏東縣；大雨特報地區為雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及台東縣。

根據水利署官網，鯉魚潭水庫、德元埤、鏡面水庫正在放水中，並針對台中市、苗栗縣、台南市等地區，發布水庫警戒，水利署指出，下游沿岸附近民眾應注意並遠離河床，以策安全。

水利署發言人王藝峰表示，水利署目前應變小組三級開設，全面戒備，防範降低災損，水利署已經準備1180個移動抽水機隨時應變，也預先放空滯洪池，預留滯洪空間。

他說，水利署要求各所屬單位與地方政府溝通聯繫，建立溝通平台，提供必要協助，即刻應變。

水利署提醒，民眾可透過水利署水情App、防災資訊服務網（http://fhy2.wra.gov.tw）等即時掌握資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。（編輯：趙蔚蘭）1080703

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