恆基醫療大樓動土 恆春半島醫療再升級

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）在莫蘭蒂颱風中重創的屏東恆春基督教醫院，經過3年的籌備募款，今天新建「許燦淵紀念醫療大樓」動土，將讓醫療資源一向缺乏的恆春半島醫療再升級。

3年前恆基遭受莫蘭蒂颱風重創，1/3院區毀損，在簡陋的補強措施中，恆基除繼續擔任恆春半島的醫療燈塔，院方也規畫在旁邊空地建新醫療大樓，院長陳志成南北奔波募款近3年，直到上個月才完成招標。

陳志成在典禮致詞中道出興建新醫療大樓的感謝與不易，他說，去年4月，恆基已重啟24小時急診，在地民眾開始恢復對恆基的信心，門急診的人數迅速增加，醫療服務量甚至超過健保署給的額度，今年恆基決定跳出健保總額，不再受限於健保署的框架，渴望藉由新醫療大樓的興建，讓社區與恆基的醫療接軌更加順暢。

屏東縣長潘孟安表示，恆春半島有衛生福利部恆春旅遊醫院、恆基及私立南門3家地區醫院，縣府整合地區醫療資源，讓各家醫院個別發揮專科所長，其中恆基專科著重婦幼科別與急重症急診，已讓恆春地區婦女能夠就近、在地生產。

看著即將動土興建醫療大樓的恆基，縣長潘孟安感動地說道，屏東有地形狹長，許多的偏遠聚落都在面對醫療資源困乏的景況，感謝恆基不畏艱難地持守在台灣尾照顧當地居民，縣府未來會持續努力改善當地醫療資源，協調專業醫師人力南下支援，為國境之南帶來醫療新光景。

「許燦淵紀念醫療大樓」軟硬體建設經費需2億元，主體建築由恆春企業家許朝貴捐助。許朝貴父親許燦淵早期畢生在恆春行醫，因此恆基新醫療大樓以許燦淵醫師命名。

興建於恆基院區東側的「許燦淵紀念醫療大樓」，是一棟地下1層、地上5層的建築，總經費(包括拆除舊樓、結構興建、裝修等工程)2億元。1樓為急診、檢驗室、藥局、掛號室，2樓為門診區，3、4樓為病房區，5樓為禮拜堂。

恆基新建醫療大樓目前還有7000萬元缺口，預計明年底完工，但恆基表示，完工日期將視募款狀況而定，新大樓除了一般急門診和病房外，預計增設護理之家與設置安寧病房，原大樓規畫設中醫部。

恆春半島3家醫院中，除恆基新建大樓外，衛生福利部恆春旅遊醫院新醫療大樓也預定10月開工，後年完工，2家醫院新建醫療大樓將使恆春半島醫療再升級。(編輯:孫承武)1080705