搖滾台中數位合輯徵選 10樂團入圍闖進決賽

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府針對9月登場的「2019搖滾台中」舉辦數位合輯徵選活動，入圍名單今天公布，共有10個樂團闖進決賽，將於12日晚上的決賽中，由評審選出前4名優秀歌曲。

「2019搖滾台中」將於9月7、8日在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行。台中市政府今年以「乘載台中記憶」為主題，舉辦數位合輯徵選活動，投件樂團超過百團，更有來自英國、澳洲、泰國等不同國家樂團投遞作品。

台中市新聞局表示，初選獲選樂團將以現場演唱的方式，於12日晚上6時在台中大遠百戶外廣場進行決賽，並由評審決定前4名優秀歌曲，優勝者將受邀於搖滾台中演出，獲選作品也將收錄於數位合輯。

新聞局指出，2019搖滾台中除邀請徵選比賽獲勝者演出，還邀請近60組國內外樂團演出，參與國家也從日本、南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等國家與地區，參與演出團數與國家數均創新高，音樂類型也比以往更多元，期盼帶給民眾一場絕美的音樂饗宴。

新聞局長吳皇昇表示，為打造台中為國際流行音樂之都，市府不僅每年辦理音樂盛會「搖滾台中」，也持續編列經費提供音樂活動補助，協助音樂團體在台中的演出行銷活動，希望藉此培育音樂人才，健全台中音樂產業鏈。（編輯：陳俊碩）1080707