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強化食安體系 政院：7月至11月進行蛋品稽查

最新更新：2019/07/12 15:37

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）行政院今天召開食品安全聯合稽查專案小組會議，研商今年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」；稽查將於7月至11月分階段執行，追溯雞蛋產品來源、檢視畜牧場用藥情形等，強化食品安全體系。

行政院發布新聞稿指出，今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第39次會議」，研商今年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」。此專案由農委會主政、衛福部協同規劃，並結合地方政府農業及衛生單位，共同進行聯合訪視調查與稽查作業。

行政院表示，稽查作業將於7月至11月分3階段執行，由連鎖賣場、超市等通路販售的生鮮雞蛋產品，追溯至來源洗選業者，再進一步追溯至來源蛋雞畜牧場、液蛋製造廠等供應鏈，檢視畜牧場用藥情形、蛋品進出貨管理及液蛋製造衛生，確保符合政府最新預告的相關規範，並提升產品產製的衛生安全。

行政院食品安全辦公室進一步表示，今年聯合稽查專案分階段調查國內雞蛋產品的雞蛋市售端、洗選業者、液蛋製造廠及來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，有助提升雞蛋產業鏈溯源管理，成果將成為未來國內食安及雞蛋產業管理的參考依據。

食安辦也強調，為落實「食安五環」政策，將持續推動各項法規的完善度，逐步整合建立雞蛋產業全面溯源制度，強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，並透過跨部會、跨領域的協力治理，維護民眾食品安全。（編輯：李信寬）1080712

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