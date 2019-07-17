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高市登革熱又一例 疑鼎西里周邊第三波感染

最新更新：2019/07/17 20:28

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市三民區今天再增一登革熱確診病例，累計40例本土登革熱、35例境外移入病例，衛生局表示，依其發病及活動地研判，不排除是三民區鼎西里周邊社區第三波感染。

這個新病例住在三民區鼎西里，經病毒檢驗分型是感染登革熱第4型，14日出現發燒、胃部不適等症狀，平日住家及工作地以前鎮區、苓雅區為主，也會到金獅湖公園運動，6月底及7月上中旬曾到台南七股親戚家活動。經查同住接觸者3名，個案女兒有發燒症狀，衛生單位已安排住院防蚊隔離。

高雄市衛生局表示，個案居住地與日前本和里確定病例居住地相距不遠，依發病日及活動地研判，不排除是三民區鼎西里周邊社區第三波感染。

根據衛福部疾病管制署統計，今年以來國內累計50例本土登革熱病例，為高雄市40例(三民區34例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市10例(中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有219例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

衛生局今天也發布新聞稿指出，高雄的登革熱確診病例共計75例（本土病例佔40例），其中本土登革熱在三民區34例（鼎金里16例、本和里及鼎西里各5例、鼎強里2例、安吉里3例、鼎力里、鼎盛里及寶民里各1例）、1例位於前鎮區、1例位於鳳山區、1例位於鼓山區、1例位於路竹區、2例位於左營區（菜公里2例）。

高市府副市長洪東煒今天帶領防疫團隊及里鄰志工200多人在路竹區做環境掃蕩，並慰勉及要求里鄰志工、清潔人員配合整頓環境髒亂及積水容器清除等，盼遏止疫情。（編輯：陳清芳）1080717

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