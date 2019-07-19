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金門廚餘回收特優 後續加強減少異物混入

最新更新：2019/07/19 20:11
金門縣獲行政院環保署107年度廚餘回收再利用績效評鑑第3分組特優殊榮，16日由環保局長楊建立（右）代表接受環保署長張子敬頒獎表揚。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月19日
金門縣獲行政院環保署107年度廚餘回收再利用績效評鑑第3分組特優殊榮，16日由環保局長楊建立（右）代表接受環保署長張子敬頒獎表揚。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月19日

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣環保局今天表示，金門垃圾減量超過4成，廚餘回收率提升到近20%，獲行政院環保署頒獎表揚；但環保局呼籲民眾排出廚餘時勿放入塑膠袋和其他異物，以提升廚餘處理效率。

行政院環境保護署最近舉辦107年度直轄市及縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑績優機關頒獎典禮，金門縣榮獲全台第3組特優殊榮，由環保局局長楊建立接受環保署署長張子敬頒獎表揚。

楊建立表示，金門縣106年9月起實施垃圾進場檢查及破袋查核，期盼藉由源頭做好垃圾分類及垃圾減量，減少垃圾處理壓力，並避免垃圾堆置造成環境問題。

楊建立說，經過各界努力，金門縣垃圾減量超過4成，資源回收率提升，廚餘占所有垃圾回收比率更由105年6.89%提升到107年19.56%，成效獲環保署及其他縣市肯定，也提高台灣友善縣市焚化廠收受金門縣垃圾進場的意願。

但楊建立指垃圾分類成效良好，廚餘回收量成長約3倍，對清潔人員及後續處理人員卻造成很大負擔，加上民眾丟廚餘習慣以塑膠袋盛裝，又經常混入垃圾、竹筷、餐巾紙等，廚餘場人員必須在大熱天破袋，從廚餘中將垃圾撿拾出來，忍受臭酸味，非常辛苦。

環保局發包的廚餘場改善及擴建工程已近完工。楊建立說，未來透過廠區改善及高溫醱酵方式，將大幅降低臭味及縮短堆肥醱酵時間；但廚餘夾帶的堅硬異物容易損壞機器，籲請民眾丟廚餘時打開塑膠袋將廚餘直接倒入垃圾車後掛的廚餘桶中，或多多使用廚餘桶盛裝廚餘，提升廚餘處理效率。（編輯：翁翠萍）1080719

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