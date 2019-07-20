台電廣告妙搭班尼迪克新片 男神放電我節電

「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、新一代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「電流大戰」19日上映，台電在預告片尾以「男神放電我節電」巧妙連結，呼籲民眾節電。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年7月20日

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）國營事業也能很有梗，台電節電廣告搭上「奇異博士」班尼迪克康柏拜區新片，強打「男神放電我節電」，在西門町、中山熱門商圈熱播，獲得不少網友好評。

「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、新一代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「電流大戰」昨天上映，台電呼應片中愛迪生與特斯拉為人類點亮光明世界的電流爭霸戰，在預告片尾以「男神放電我節電」巧妙連結。

台電表示，廣告已在台北西門町、中山南西商圈電視牆與統一超商、全家超商等管道同步熱播；網路上也獲網友好評，直呼「台電很會」、「這樣也可以」。

CATCHPLAY電影行銷副理張凱婷說，電流大戰為首部以電流為故事題材的電影，規劃上映時就想與台電合作，一開始還怕台電覺得搭電影「太跳tone」，沒想到台電如此活潑開放。

台電指出，與好萊塢合作是希望民眾有感，讓節電成為一種生活方式與態度。台電粉絲團也將舉辦電流大戰電影贈票活動，歡迎民眾拿票看電影，也不忘節電。

台電先前推出節電態度語錄與短版KUSO廣告，像是「你關燈的那根手指，看起來特別性感」、「與其各自浪費一盞燈，不如我們結婚？」、「關燈，才能升溫，約會最不需要的，就是電燈泡」等，引發網友討論分享，更被稱為是撩妹金句。

台電說，過往節電推廣多強調為台灣、地球，然而台灣民生住宅電價名列世界第3低，引導民眾節電誘因較低。因此，台電今年改從人的角度出發推廣節電，「省下幾度，就是我們的生活態度」。（編輯：林興盟）1080720