又增威脅 高雄三民區首見登革病毒第二型患者

疾管署20日公布高雄新增1例本土登革熱病例，為三民區興德里國小女童，確診感染登革病毒第2型。疾管署人員因應疫情，持續加強三民區病媒蚊孳生源稽查。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疾管署今天公布，高雄市三民區新增一例本土登革熱個案，為該區首例登革病毒第二型患者。疾管署副署長莊人祥表示，高雄現主要流行登革病毒第四型，新增個案的感染源待釐清。

衛生福利部疾病管制署傍晚公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為三民區興德里國小低年級女童，近期無出國史，活動地以住家及鄰近的祖父母家為主。

個案7月15日出現發燒、頭痛等症狀，當日急診就醫並住院，19日因常規檢驗血小板較低而通報登革熱，NS1快篩陽性，經檢驗確診感染登革病毒第二型。目前住院治療中，其同住家人皆無疑似症狀。

莊人祥表示，依據個案發病日及衛生單位目前掌握的活動史初步研判，個案於居住地興德里周邊社區感染的可能性較高。

但因本案與現在高雄三民區登革熱流行型別不同，最近一例境外移入且確診第二型，與本案居住地相距3.8公里，將請實驗室協助進行基因定序並進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。

當患者重複感染2種不同的登革病毒，可能增加重症風險。不過，莊人祥說，目前高雄市登革病毒第4型及第二型都是散發個案，應不致有交叉感染、引發大規模重症的風險。

今年截至目前，國內累計55例本土登革熱病例，為高雄市43例、台南市12例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署提醒，未來幾天受低壓帶及西南風影響，南部地區豪雨不斷，民眾雨後應落實巡、倒、清、刷，加強環境巡視並清理積水容器，杜絕孳生源；一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張雅淨）1080720