無菸醫院再進化 馬偕首設戶外勸導禁菸鈴

（中央社記者陳偉婷台北22日電）有不少民眾會在醫院外禁菸範圍抽菸，若當面勸導，不僅效果有限，還可能引發衝突。馬偕醫院今天在戶外吸菸熱點啟用全國首創的「勸導禁菸鈴」，只要按一下，就有自動廣播。

醫院是禁菸場所，就算是醫院建築外特定範圍內，也不得吸菸。不過，不少民眾可能不清楚法令規範或認為「戶外抽菸」無妨，常常無視宣導。不抽菸民眾雖有心勸導，也常因擔心惹事而做罷。

馬偕紀念醫院家庭醫學科主任詹欣隆今天表示，醫院急診外花圃區因有戶外空間營造，常常有吸菸者集結，每逢宣導戒菸時，不論是民眾還是院內人士，常常有口角磨擦，甚至引爆衝突，且總由稽核小組去撿菸蒂，實在不是辦法。

詹欣隆表示，多年來發現口頭宣導吸菸者戒菸效果不彰，持續廣播宣導也因為聽久了形同麻痺，為了主動出擊，增加戒菸效果及維護院區無菸環境，特別設計全國首創的「勸導禁菸鈴」。

「勸導禁菸鈴」共有2點，分別位於急診六角亭外，距離吸菸熱點約20公尺處及花圃區走道，只要民眾看到有人在該區吸菸，便可以按下按鈕，啟動提醒廣播。

廣播內容為：「親愛的病患及家屬平安，本院為無菸醫院全面禁菸，院區紅線範圍內皆屬禁菸區，違者將依菸害防制法規定，最高處以新台幣1萬元罰鍰。再次提醒您，吸菸有害健康，為維護您的健康請勿吸菸，若您有戒菸需求，請至本院戒菸門診尋求專業協助，感謝您的配合。」

馬偕醫院戒菸週活動上午舉行，副院長洪大川在開幕致詞時表示，根據世界衛生組織資料顯示，全球平均每15秒就會有1人因吸菸或因菸害而死亡，戒菸已是全球性的議題。有意戒菸者可利用「戒菸門診」，重新找回健康人生。（編輯：陳俊碩）1080722