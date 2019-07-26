新北本土屈公病 噴灑消毒阻絕疫情傳播

（中央社記者黃旭昇新北26日電）衛福部疾管署通知新北市在土城區永寧里的22歲女性檢體中，驗出屈公病毒。市府表示，已經完成疫情調查及周遭環境清除孳生源，在個案主要活動地戶外化學防治噴灑消毒作業。

衛生局表示，屈公病的症狀與傳播媒介與登革熱相近，都是埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，但症狀較輕微，大部分患者在1星期內可康復。

衛生局說，清除孳生源仍是防治屈公病根本之道，民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，加強居家環境巡查，落實戶內外積水容器清除，並做好個人防護措施，才能有效防止感染屈公病。

衛生局說，今天跨局處應變會議，啟動高規格防治作為，要求土城區公所動員加強全區環境孳清。經調查，病患自21日起出現發燒、頭痛、關節痛、結膜炎、紅疹等症狀，曾就醫後返家。

因症狀持續，於22日再度就醫後通報並檢驗出屈公病毒；依疫調資料顯示，病患於潛伏期間沒有國外旅遊史，研判可能於土城區活動範圍內感染。民眾目前居家隔離中，症狀已改善，同住家人無症狀。（編輯：張銘坤）1080726