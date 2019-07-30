第2季通訊消費申訴案件 連線品質差占首位

（中央社記者吳柏緯台北30日電）NCC今天公布今年第2季的通訊消費申訴案件，一共收到1542件行動通信申訴案件，其中又以投訴通訊連線品質的案件為大宗，達919件。

國家通訊傳播委員會（NCC）平臺事業管理處副處長蔡國棟說明，根據NCC歷年所做的通訊消費申訴分析，「通訊連線品質」向來是民眾投訴案件的首位，大約佔整體投訴案件的6成左右，緊接在後的則是「申裝/異動/續約」。

蔡國棟指出，一般消費者在通話的時候，如果發現訊號不穩的情況，都會直觀的認為是因為通訊品質不佳，直接申訴「通訊連線品質」，因此此類申訴案的比例偏高。但是根據NCC事後了解，有些情形是因為訊號受到周圍環境影響，進而影響訊號傳遞。

蔡國棟舉例，因建物遮蔽造成室內涵蓋不佳或基地台因鄰避效應而被拆除後，造成的服務空窗。他說明，針對此類情況，NCC會請相關業者派人到申訴地點了解並改善。

與去年第2季接獲3354件行動通信申訴案相比，今年第2季的申訴案件大約只有一半，蔡國棟說明，去年5月遇到電信業者推出499吃到飽方案，引發民眾搶辦熱潮，不但造成客服系統癱瘓、門市大排長龍與員工過勞等問題。同一時間，大量的申訴案件也湧入NCC，才會造成數字爆增。（編輯：楊凱翔）1080730