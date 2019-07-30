屈公病境外移入叩國門 7月有12例創新高

（中央社記者陳偉婷台北30日電）東南亞屈公病疫情嚴峻，根據疾管署統計，今年7月就有12例屈公病境外移入，史上新高，以緬甸移入最多。檢驗也發現，近日公布的台灣首例本土屈公病與緬甸境外移入病毒最相近。

屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。屈公病的症狀與登革熱非常類似，也由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播。

台灣的屈公病威脅來自境外，疾管署副署長莊人祥今天表示，今年截至7月29日，累計19例屈公病境外移入病例，光是7月單月就有12例，創下屈公病自2007年列入法定傳染病以來的同期新高。

境外移入的感染國家又以緬甸（8例）居多，其次為馬爾地夫（4例）、印尼及泰國各2例、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

日前台灣也首度出現本土屈公病個案，莊人祥說，經檢驗發現，本土個案的病毒類型與今年緬甸移入病例的病毒相似。提醒民眾，若暑假有出遊計畫，如到東南亞，尤其緬甸，應特別注意防蚊，當地可能有屈公病的疫情。

疾管署防疫醫師林詠青表示，屈公病和登革熱的病毒血症期、潛伏期等都很類似，可能不好區別，但比較不同之處在於屈公病患者的關節疼痛很明顯，可能會痛到無法走路，約2至3天到1週會趨緩。比起登革熱重症可能死亡，屈公病的致死率也較低。

東南亞除了屈公病，也是登革熱疫區。疾管署統計，台灣上週就新增22例境外移入登革熱病例，近1個月個案感染國家以柬埔寨、越南及菲律賓為多。

今年截至7月29日累計263例境外移入病例，為近10年同期最高，9成以上個案於東南亞國家感染，以印尼、越南及柬埔寨為多。

林詠青說，民眾如前往登革熱、屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，告知醫師旅遊、活動史，以利及早診斷、治療與通報。（編輯：張雅淨）1080730