患者福音 三總澎湖分院完成免插管胸腔鏡手術

（中央社澎湖縣5日電）三總澎湖分院今天發表首例為病患完成「單管免插管胸腔手術鏡手術」，除造福更多肺部疾病患者外，更體現「病人不動，醫師動」的「醫療在地化」目標。

三總澎湖分院今天在澎湖發表「單管免插管胸腔手術鏡手術」醫療成果，由國防部軍醫局長陳建同中將、三總院長蔡建松與澎湖分院院長張芳維共同主持，包括議長劉陳昭玲、副縣長許智富、立委楊曜、馬公市長葉竹林、衛生福利部澎湖醫院院長郭泰宏等人觀禮，共同見證澎湖醫療史上新頁。

三總澎湖分院長張芳維表示，澎湖分院在7月底，由三總胸腔外科主任黃才旺為3位罹患有肺部單一性肺結節病患，完成首例「單孔免插管胸腔鏡手術」，不僅省卻病患往來本島就醫之苦，更實現「病人不動，醫師動」里程，未來可為澎湖人守護呼吸的健康。

黃才旺表示，肺癌已是威脅台灣人的國病之一，三總澎湖分院自105年引進全新德國進口的「智能化192切電腦斷層掃描儀」，提早發現毛玻璃狀肺結節所演變的早期肺癌因子，以往是用傳統開胸式手術，而「單孔胸腔鏡手術」有別於傳統方式，縮小了傷口對於組織的破壞，且手術時間僅約1至2小時即可完成，對於心肺功能不佳的肺部疾病患者，勘稱是一大福音。

許智富表示，數十年來，三總澎湖分院一直守護澎湖人的健康，「醫療在地化」並非僅是一句口話，而醫療品質的提升，可在醫院的高階醫裝採購及醫師人力補充明顯見證，縣府感謝國防部軍醫局、三軍總醫院為澎湖軍民的努力付出。

軍醫局長陳建同表示，三總澎湖分院是衛福部認定的完整中度急救醫院，國防部多年來，在澎湖創下腹主動脈瘤手術、納氏微創漏斗胸矯正術、單孔免插管胸腔鏡手術等多項首例，每一項手術都是醫學中心等級，不僅可免除澎湖鄉親就醫往返不便，更建立民眾「在地化」就醫的信心，讓醫院真正成為在地醫療守護者。（編輯：林沂鋒）1080805