響應分級醫療 振興醫院攜手49診所祭保留名額

（中央社記者張茗喧台北7日電）響應分級醫療政策，振興醫院今天宣布攜手49家診所、64名醫師建立雙向轉診合作，不僅每天提供約300個轉診保留名額，經轉診患者的部分負擔減免也從新台幣140元提高至190元。

響應衛生福利部中央健康保險署「厝邊好醫師 社區好醫院」分級醫療政策，振興醫院今天和5個社區醫療群成立「轉診中心」，將攜手49家診所、64名醫師建立雙向轉診合作。

振興醫院表示，根據分級醫療概念，民眾若身體不適可先到診所就醫，有後續醫療需求時再轉診到振興醫院，診所醫師也能透過雲端系統得知病人狀況，逐漸形成「以病人為中心、團隊照護」的模式。

振興醫院除了每月定期與社區醫療群召開會議外，也會定期派員前往各合作院所進行轉診業務意見交流，強化雙邊醫療合作服務地區民眾，目前合作診所仍持續增加中。

振興醫院指出，民眾若是經由一般醫療院所轉診到振興醫院，可減免部分負擔140元，但只要經合作的社區診所轉診，減免額度將提高至190元；未來也將提供合約診所專用的轉診掛號平台，每診至少保留2名額，平均每天可提供約300名轉診名額，將視情況增加名額。

振興醫院強調，該院日前已成立「轉診中心」，由專人提供轉診、就診引導等相關問題諮詢，也提供轉診掛號專線（02-28264400轉7449），凡持轉診單病患可直接由專人提供掛號服務。（編輯：張雅淨）1080807