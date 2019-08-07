颱風利奇馬逼近 經濟部應變小組二級開設

（中央社記者廖禹揚台北7日電）中颱利奇馬逼近台灣，經濟部水利署除針對預估影響較大的北部及東部地區進行巡檢，也提前在地層低窪的中南部地區完成防汛整備，全台共有1336部移動式抽水機待命備援，經濟部開設風災二級災害緊急應變小組。

中度颱風利奇馬逼近，中央氣象局今天下午5時30分發布海上颱風警報，目前位於花蓮東南東方約670公里海面上，以每小時15公里的速度向西北前進，預估最快明天清晨發布陸上颱風警報。

經濟部水利署表示，利奇馬颱風預期對北部及東北部區域影響較大，除提前巡檢新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施，辦理溝渠淤泥清疏作業，也預布發電機、抽水機組，也在針對東部海堤進行巡檢，避免長浪衝擊釀災。

此外，水利署副署長王藝峰指出，颱風離開台灣時，西南氣流可能為西部地區帶來豪大雨，水利署長賴建信今天也前往嘉義、雲林、彰化等地層下陷較嚴重區域，確認相關復建工程、防汛備料等整備工作是否都已到位。

此外，王藝峰表示，去年0823水災後，中央已協助各縣市增購200台以上抽水機，目前已有170多台到位，主要布置在彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等防汛熱點。目前全台共有1336部移動式抽水機待命。

王藝峰說，台灣近年較少遇到颱風直撲北部狀況，雖然大台北地區排水系統能力是全國最佳，但仍不可輕忽，水利署已與台北市、新北市政府建立溝通平台，進行隨時通報水門、擋水閘板關閉時間，及時疏散高灘地停車場車輛等工作。（編輯：楊凱翔）1080807