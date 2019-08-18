柬國偏鄉醫療資源不足 台灣一本救命小書馳援

（中央社記者陳偉婷台北18日電）迪佳娜家在柬埔寨偏鄉算「有錢人」，有磚瓦屋可遮風避雨，屋外有廚房，也有廁所。家裡卻沒有醫療包，孩子吃剩的藥水掛在窗邊，迪佳娜每天要吃的心臟病藥就混在化粧籃裡。

走在柬埔寨馬德望省偏鄉，隨處可見耕田的瘦牛，赤腳的孩子走在紅土地上，比較貧窮的人家住在高腳的茅草屋，沒有門、只用布簾遮蔽，整個房間不到3坪大，但全家人生活起居全擠在這裡。

除了生活環境衛生條件仍有進步空間，可以對症下藥且安全的醫療更是保命的關鍵。當地人普遍沒有生病看醫生的觀念，如果感冒、發燒、牙齒痛，會先到住家附近的藥局買藥，但有時候症狀不同卻拿到一樣的藥。回到家後，藥隨處擺放，也沒有清楚標示。

柬國鄉鎮設有衛生中心，有可看診的醫護，如果家庭符合貧窮條件，看病也不用錢。但衛生中心距離住家往往有一段距離，且因柬埔寨常有大雨，交通路段常被阻斷，村民連要出門都成難題，導致疾病總被拖到很嚴重才就醫。

台北醫學大學飛洋國際服務團今年8月到柬埔寨進行為期2週的偏鄉衛教，他們的任務主要是知識的傳遞而非物資的給予，希望當地人養成正確的觀念，知道乾淨飲水、環境衛生的重要。在合作的小學，他們放置醫療包，內有急救藥物和紗布、棉棒；到偏鄉家訪時，除了醫療包，也送上一本「症狀處理手冊」的救命書。

服務團領隊楊天韻受訪時表示，考慮偏鄉民眾就醫較為不便，生病可能無法及時取得醫療，症狀處理手冊以常見的4種疾病出發，包含嘔吐、腹瀉、中暑及感冒，詳細描述各疾病的症狀，並參考世界衛生組織的指引提供村民可做到的解決方法。

舉例來說，長時間腹瀉會導致脫水、電解質流失，如果沒有適當補充，脫水也會造成死亡。根據世衛和聯合國兒童基金會資料，腹瀉是全世界開發中國家5歲以下兒童主要死因之一。但如果及時補充水分和電解質就有機會扭轉命運。

楊天韻說，症狀手冊裡面有詳細教學，當孩子腹瀉時，家長可用家戶都有的糖、食鹽做「口服脫水補充液」（ORS ），也會提醒腹瀉時應注意的飲食限制。更重要的是，症狀處理手冊也會明確告知，當孩子出現什麼狀況，就應該要就醫，以免延誤釀成憾事。

協助當地民眾擁有知識、用方便可取得的防治手段是重要的事情。飛洋服務團顧問簡瑋廷說，過去在偏鄉服務發現，柬埔寨孩子有嚴重的頭蝨問題，但因家庭環境混雜，頭蝨傳染性又高，用藥緩不濟急。

飛洋團隊用一把梳子就改變了狀況。簡瑋廷說，團隊發給孩子們一人一把細密的梳子，教導他們每天用梳子梳頭，可以把頭蝨梳掉，且告訴他們「梳子不可以共用」，還發想「梳子創意課」，讓孩子們在梳子上貼貼紙、畫畫，打造個人梳，頭蝨發生率明顯下降。

馬德望省的教育官員看到飛洋服務團的好成績，今年特別召集當地71所小學校長，希望複製成功經驗，一起改善校園水源、學童營養及醫療狀況。

服務團領隊老師郭曉靜表示，國際服務需要累積互信，過去剛和馬德望省合作時，當地官員一開始就提出，當地缺文具、缺制服，希望捐「物資」。但北醫服務隊是學生團隊，財力並不豐厚，他們所能提供的是珍貴的知識教育。

郭曉靜說，過去在偏鄉小學也曾遇到挫折，服務的頭2年，小學裡的醫療包都沒有人願意使用。後來他們教導學生，如果受傷了，就去找老師，也再教導老師使用的方法，今年重訪就發現，醫療包已被大量使用，可見知識的傳遞到行為的改變，需要時間發酵，服務團隊的長期耕耘有其必要性。

協助改善偏鄉生活環境是服務的重點，但作法非常重要。郭曉靜表示，如果教導當地民眾一些難以實踐的做法，沒有站在對方的處境設想，陳義過高的理論只會讓當地人感到挫折，服務的美意就被打折扣。

第二次參加服務團的楊天韻說，還記得第一次來柬埔寨時有很多的衝擊，也有挫折，擔心自己發現問題但沒有提供解決方法；或提供解決方法，但對方難以實踐。如他們到小學量孩子的身高體重，但量尺用完會帶回台灣，當地人仍無法量，老師也不知道如何解讀數據、不知重要性。

又如服務團一直想教當地孩子潔牙，但沒有乾淨水源，教導潔牙是吃力不討好。甚至觀察發現，當地民眾根本不知道什麼是牙膏，還以為是外用藥膏，受傷時拿來塗在傷口。透過觀察、反覆思考，才能找到最適合當地的服務模式。

郭曉靜說，服務團的目的也希望藉此讓學生了解，未來如果從事醫療工作，應更有同理心，站在病人的角度思考可行的處置方案，而非只講醫療權威。（編輯：張銘坤）1080818