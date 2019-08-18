柬國1/3孩子因霸凌輟學 台學生畫兔偵探繪本出擊

（中央社記者陳偉婷台北18日電）「兔偵探」繪本裡，有一隻母牛喜歡穿男裝，有一天她被兔偵探發現竟然在化妝。原來，她因穿著較不同，常被朋友笑，只好化妝回應主流。北醫學生發想繪本，盼改善當地校園霸凌。

台北醫學大學飛洋國際服務團近日到柬埔寨暹粒偏鄉衛教，今年他們帶來一個嶄新的主題，由服務團成員發想議題、北醫杏畫社主筆，完成「兔偵探」繪本，探討差異、尊重，希望減少校園霸凌。

在繪本中登場的主角有兔偵探、小鳥、貓咪、牛和猴子。有一天，兔偵探趁著好天氣，想找朋友們玩耍，路途中看見鳥不飛、卻不停地往前跳。原來，貓咪嘲笑他，「有腳不走路，只會飛，很蠢。」

兔偵探想去找貓聊聊，一到貓家門口，就聽到門內傳來低吼聲。兔偵探驚問：「貓，你怎麼啦？」貓咪說：「牛說我的聲音很好笑，我試著改變聲音。」

兔偵探又去找牛，結果發現牛在湖畔旁努力化妝，但因不熟練，化得很差勁。原來，牛平常喜歡中性打扮，結果被猴子取笑「根本像男孩」，她只好化妝，「想像真正的女孩」。

猴子則在樹屋裡哭，當兔偵探來找他時，他哭著說：「我想知道，為什麼大家都不跟我玩？」原來他常嘲笑別人，無形中造成傷害。兔偵探決定召集所有動物到寺廟前，大家講清楚，了解彼此差異並尊重，大家以後還是好朋友。

飛洋服務團團員鄭閔中受訪時表示，根據調查，在柬埔寨有約1/3小朋友因在校園被霸凌、取笑而輟學。當地的教科書通常很制式化、充滿教條，很少以故事、圖畫的方式呈現，才會想到以繪本為出發，可引起閱讀興趣，且圖畫呈現也可給孩子更多的刺激。

繪本裡的角色經過審慎的挑選，鄭閔中說，本來動物主角本有設計「狗」，但當地人說狗是低賤的動物，出現在繪本並不妥。故事的發想也考量當地保守的文化，不會直接碰觸性別議題，但藉著「穿中性服裝」、「化妝」等，讓孩子接觸性別議題，不要因他人氣質而有差別待遇。

飛洋服務團隊長楊天韻表示，繪本是孩童最容易吸收訊息的方式之一，加上當地缺乏讀物，這些留下的繪本，成為當地少數讀物，學童也都很喜歡，團隊觀察，過去留下的繪本都被翻爛了，連老師也都喜歡讀。

楊天韻說，根據柬埔寨政府報告顯示，每5名婦女就有1名曾受暴力對待，尤其在窮困地區有較高比率，也發現偏鄉小學的特定小孩遭群體霸凌的現象，希望藉由老少咸宜、沒有教育門檻的繪本，減緩霸凌現象。

實踐大學建築設計學系義築隊今年在馬德望省Poupir小學新蓋一間「圖書室及健康中心」，圖書室內放著飛洋團隊提供的繪本。孩子們在課堂休息時間，席地坐在圖書室內或坐在屋外的長椅，大聲朗讀繪本的內容。

領隊老師郭曉靜說，以前學生對書本比較陌生，看到書都會捲起來當成玩耍的工具，互相打來打去；蓋了圖書室後，孩子下課有了唸課外書的空間，也有助培養閱讀的興趣。（編輯：張銘坤）1080818