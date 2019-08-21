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搶攻新型態旅遊商機 桃園打造水庫8運動遊程

最新更新：2019/08/21 18:36
桃園市政府觀光旅遊局為打造符合石門水庫生態特色的運動旅遊，透過滑輪浪板、慢跑、踏青、騎乘腳踏車等方式，結合新型態運動、低碳旅遊與在地生態，推出8條運動遊程。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月21日
桃園市政府觀光旅遊局為打造符合石門水庫生態特色的運動旅遊，透過滑輪浪板、慢跑、踏青、騎乘腳踏車等方式，結合新型態運動、低碳旅遊與在地生態，推出8條運動遊程。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府整合石門水庫及大漢溪流域資源，以「運動你的故事－石門水庫」為品牌形象，推出8條新型態運動遊程，並標註可消耗卡路里熱量，以全新旅遊型態行程搶攻觀光商機。

桃園市副市長李憲明表示，運動觀光是近年最具吸引力的主題旅遊方式之一，因此市府以低碳運動做為石門水庫觀光新品牌，結合創意配套措施，不但帶動新熱潮也可提升旅遊品質與深度，串聯園區景點深度慢遊桃園。

觀光旅遊局長楊勝評指出，為打造符合石門水庫生態特色的運動旅遊，透過滑輪浪板、慢跑、踏青、騎乘腳踏車等方式，結合新型態運動、低碳旅遊與在地生態，推出8條運動遊程，遊程還會標註卡路里消耗熱量，供民眾選擇喜愛的路線旅遊，還可以瘦身。

楊勝評表示，目前8條遊程共超過300個名額已全面於網路上架，費用從新台幣799元至3990元不等，希望結合健康運動風潮，搶攻親子家庭、青年朋友以及運動愛好者的新型態觀光商機。並以低碳方式深度賞遊，打造全新的石門水庫遊憩亮點。（編輯：方沛清）1080821

桃園市政府整合石門水庫及大漢溪流域資源，以「運動你的故事－石門水庫」為品牌形象，推出8條新型態運動遊程，希望結合健康運動風潮，搶攻親子家庭、青年朋友以及運動愛好者的新型態觀光商機。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月21日
桃園市政府整合石門水庫及大漢溪流域資源，以「運動你的故事－石門水庫」為品牌形象，推出8條新型態運動遊程，希望結合健康運動風潮，搶攻親子家庭、青年朋友以及運動愛好者的新型態觀光商機。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月21日
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