新北衛生局稽查 蘋果西打問題產品全下架

新北市衛生局要求大西洋飲料公司將疑有懸浮物的2000mL寶特瓶裝「蘋果西打」產品24日全下架。衛生局25日啟動市場流通稽查行動，後續若查獲未下架將開罰。（衛生局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年8月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市衛生局要求大西洋飲料公司疑有懸浮物的2000mL寶特瓶裝「蘋果西打」產品24日全下架。衛生局今天稽查確認問題產品全下架，後續若查獲未下架將開罰。

衛生局指出，8月22日接獲大西洋飲料公司主動通報7月4日及7月18日製售寶特瓶裝「蘋果西打（2000mL）」產品，經民眾客訴反映有懸浮物情形，公司已自8月19日主動停止問題產品生產線。

大西洋飲料公司並採預防性下架及回收3月5日至8月18日生產同規格產品，於8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。

為確認疑似有問題的產品都已下架，衛生局表示，今天啟動市場流通稽查行動，含超市、超商、賣場、商店等通路共7家，經稽查，各賣場均全面下架。

衛生局表示，即日起若查獲有賣場未配合下架蘋果西打疑有問題的產品，將待釐清責任歸屬後，可依食安法處新台幣3萬元到300萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1080825