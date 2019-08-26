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宜蘭2例屈公病確診 曾赴緬甸探親旅遊

最新更新：2019/08/26 17:58

（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭縣政府衛生局今天表示，昨天接獲疾病管制署通知，確診2例境外移入屈公病例，2名個案均在8月初至緬甸探親及旅遊，現已康復。

衛生局指出，2名個案分別於13、20日返國，其中一名個案15日因倦怠、骨頭酸痛就醫，19日通報疑似登革熱；另一名個案12日於緬甸時即因發燒就醫治療，返國後因紅疹還會癢而就醫，經醫師診斷疑似登革熱並於21日通報，2名個案都已康復，相關接觸者並無症狀，並持續健康監視中。

衛生局表示，接獲個案通報後，隨即進行個案活動地點環境積水容器檢查與民眾衛生教育，並啟動登革熱疫情防治小組進行防疫措施。

衛生局指出，屈公病是由屈公病毒所引起的急性傳染病，傳播媒介及模式與登革熱類似，主要的傳染媒介是埃及與白線斑蚊，病發初期症狀也與登革熱非常類似，主要症狀是突然發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛或出現皮疹。

衛生局表示，屈公病與登革熱症狀較不同的是，部分屈公病患從發病開始即出現嚴重的關節痛，並可持續數週或數月，因痛得將身體彎起來，而得名屈公病。（編輯：方沛清）1080826

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