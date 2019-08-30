偏鄉實驗教育綻亮點 樟湖中小學知識品格並行

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）位在雲林縣古坑鄉偏遠山區的樟湖生態國民中小學，轉型公辦民營的實驗學校今天揭牌，導入品格和數位教育，打造具有知識力和品格力的亮點學校，讓偏鄉學子嶄露頭角。

位在雲林縣古坑鄉草嶺村山區的樟湖國小，原本僅有0.1公頃的舊校區，2009年莫拉克颱風帶來88水災造成校區塌陷，經地方協助和企業贊助，4年後在5公里外的古坑後棟仔山十字關旁的2.78公頃土地，以生態理念建設現有新校區，由國小新增國中，成為雲林縣第一間生態國民中小學。

今年適逢莫拉克颱風風災重建10週年紀念，當年由張榮發基金會災後援建的樟湖生態國民中小學，在今年8月轉型為公辦民營實驗教育學校，本學期今天開學，學生高興地團團圍著到場的雲林縣長張麗善等人，一起見證揭牌。

張麗善表示，樟湖生態中小學委由誠致教育基金會和張榮發基金會共同經營，導入品格教育配合數位學習，在原來的四季課程基礎上，打造具有知識力和品格力的學校，讓偏鄉孩子嶄露頭角綻放教育新亮點。（編輯：李錫璋）1080830