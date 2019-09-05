醫院器材重到難搬動 國產機器人來幫忙

新金寶集團旗下自有品牌新世代機器人暨人工智慧股份有限公司推出智慧運輸機器人，正式導入台中榮民總醫院，協助搬運手術器械。（新世代機器人公司提供）中央社記者吳家豪傳真 108年9月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）新世代機器人暨人工智慧公司今天宣布，透過集團合資公司與台中榮民總醫院合作開發，已導入台灣第一部自產AI（人工智慧）智慧手術器械運送機器人，協助搬運手術所需無菌器械。

新金寶集團於2017年成立新世代機器人暨人工智慧股份有限公司，專攻機器人和AI開發，包含整合型服務機器人、搬運機器人、教育陪伴型機器人等。

新世代機器人公司透過新聞稿表示，台中榮總導入運送機器人，主要是解決每天超過100床以上手術所需消毒無菌器械的搬運，每趟搬運總重量最高達100公斤，長久下來易造成職業傷害，甚至手術室需編制專責人員負責運送。

新世代機器人公司指出，台灣自產AI運送機器人不需於醫院內建置任何軌道，使用光學雷達及超聲波傳感器，並搭配AI自我最佳化路徑校正技術，達成自動導航與避障能力；配合台中榮總醫療資訊管理系統，可透過中控系統即時監控多台智慧搬運車的工作狀態。

由新世代機器人公司研發的智慧運送機器人去年啟動與日本H.I.S集團旗下新型飯店合作，導入智慧型行李運送機器人，依照飯店場景空間，可設定偵測距離及建立地圖，旅客登記入住後將房卡透過機器人上NFC感應，機器人就能自主導航，並運送行李至旅客房門口。（編輯：鄭雪文）1080905