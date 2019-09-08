中壯年自殺死亡率升 專家籲重視職場心理健康

（中央社記者陳偉婷台北8日電）全國自殺防治中心統計發現，45歲至64歲自殺死亡率近年緩升，除情感問題與精神疾病外，經濟與生理疾病也是主因，專家呼籲應重視職場心理健康。

每年9月10日是國際自殺防治協會與世界衛生組織共同推動的「世界自殺防治日」。根據世衛資料，全球每年約有80萬人死於自殺，更有1億多人因自殺事件深受影響。

2018年台灣有3865人死於自殺，台灣自殺防治學會理事長李明濱今天表示，與2017年相比，2018年男性自殺死亡人數減少23人、女性增加17人；若以年齡層分析，以45歲至64歲中壯年族群增加26人，14歲以下及15歲至24歲青少年族群也分別增加6人（增加150%）及17人（增加8.8%）。

根據2018年自殺企圖通報資料也發現，45歲至64歲年齡層中，除了情感問題與精神疾病問題外，經濟與生理疾病問題也是主要自殺原因，可見自殺是多重因素造成，是生理、心理、社會及經濟文化環境互動的結果。

全國自殺防治中心每年進行15歲以上民眾的心理健康及自殺防治認知與行為電話調查。李明濱說，2019年全國約有8.3%民眾有情緒困擾（約168.6萬人），與2018年調查相比，具有情緒困擾者比率從6.4%上升到8.3%。

在自殺想法方面，今年全國有15.6%（推估317.8萬人）的15歲以上民眾一生中曾出現自殺想法，另有2.7%（估約55萬人）15歲以上民眾曾在1年內曾認真想過自殺。與前2年相比，無論是一生中想自殺或一年內認真想過自殺的比率都上升。

45歲至64歲此年齡區間的自殺防治工作挑戰大，衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中受訪時表示，分析壯年人口自殺原因，發現經濟原因占大比重，但經濟因素難以靠單一防治作為改善，防治會有瓶頸。

台北馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱受訪時表示，45歲至64歲者的自殺防治困難在於與經濟、社會氛圍有關，有些人失業、無薪假，或薪水很低、家庭負擔重，多重因素衝擊下就可能萌生自殺意念。

統計發現，女性有自殺企圖者（未遂者）多於男性，但死亡則是男性多於女性。諶立中說，因男性若有自殺意念，多半死意堅決，會選用比較激烈的方法，而男性又普遍比較不願意求助，所以後端的防治工作，如諮商或求助網絡可能幫助有限，應從職場心理衛生開始，大公司可考慮增設心理諮商師給勞工支持。

此外，諶立中說，限用致命工具可得性是自殺防治有效手段，劇毒農藥巴拉刈將被禁用，也希望逐步推動木炭管制及高樓、橋梁防跳裝置，減少自殺傷害。

方俊凱則建議，政府應跨部會合作，如衛福部和勞動部、教育部等，鼓勵專業人士到職場進行心理衛生講座，可從前端預防；或鼓勵公司提供員工心理衛教防治資源，如與醫療院所簽約，員工若使用諮商服務可獲補助等。

全國自殺防治中心執行長廖士程在記者會表示，自殺防治守門人的觀念很重要，透過「一問二應三轉介」，主動關懷與積極傾聽、適當回應與支持陪伴加上資源轉介與持續關懷，「守門人」簡單的一句關心，可能幫助處於自殺風險當事人看見希望。

諶立中說，各縣市政府衛生局都有提供相關諮商服務，有需要的民眾可善加利用，或撥打衛福部安心專線1925求援。（編輯：管中維）1080908